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Памфилова: в организации выборов президента РФ "многое удалось"

Политика
17 марта, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Глава ЦИК выразила надежду, что выборы будут "достойны нашей страны"

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова положительно оценила готовность избирательной системы РФ к выборам президента, которые пройдут 18 марта.

"По-моему, предварительно можно сказать, что многое удалось. Я думаю, что завтрашний день это подтвердит", - сказала она на торжественном мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования. Выборы президента начались в России в 23:00 мск, когда в самых восточных регионах - Камчатском крае и Чукотском автономном округе - в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.

"Я хотела бы поблагодарить всех наших коллег в регионах за ту невероятную работу, которую вы сделали", - отметила Памфилова.

Она напомнила, что избирательная кампания началась ровно три месяца назад, 18 декабря, но готовиться с ней избиркомы начали значительно раньше. По словам главы ЦИК, пришлось "сдвинуть с места" большой технологический пласт.

Памфилова поблагодарила также "социально ответственный бизнес", который помогал ЦИК информировать граждан о выборах, и наблюдателей, которые завтра встанут "на страже избирательных прав граждан".

Памфилова выразила надежду, что выборы будут "достойны нашей страны". Она призналась, что очень волнуется.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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