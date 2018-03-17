Общественная палата и НОМ открыли центры мониторинга нарушений на выборах президента

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Столичные ситуационные центры по наблюдению за нарушениями на выборах президента РФ открылись в здании Общественной палаты (ОП) РФ и сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ).

Ситуационный центр ОП РФ развернулся в главном здании палаты на Миусской площади и будет работать до 12:00 19 марта. Сеть общественных наблюдателей в субботу будет следить за ходом голосования из Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), расположенного на Садовой-Кудринской улице, а в воскресенье переедет на площадку "Известия-холл" на Пушкинской площади. Наблюдатели от ОП РФ и НОМ будут контролировать ход выборов по всей стране, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом.

Круглосуточный мониторинг и меры реагирования

По словам замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максима Григорьева, в ситуационный центр будет поступать информация от 150 тыс. наблюдателей. "Мы будем получать информацию с избирательных участков о ходе голосования и подсчете голосов согласно нашему "Золотому стандарту общественного наблюдателя". Это будет делаться через звонки в ОП РФ, так и с заполнением соответствующей анкеты на сайте общественныйнаблюдатель.рф", - сказал он журналистам.

По его словам, в случае появления информации "о проблемах, сложностях или нарушениях", будут приниматься оперативные меры реагирования. "В частности, мы сразу будем звонить по сотовой связи непосредственно тому наблюдателю, который находится прямо на этом избирательном участке, и будем из первоисточника выяснять, что же там происходит", - пояснил Григорьев.

В свою очередь, сопредседатель движения "Россия выбирает", федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова отметила, что ситуационный центр наблюдателей в течение дня голосования будет получать и обрабатывать все сообщения о нарушениях, которые будут поступать на портал НОМ и по телефонам горячей линии. "Вся информация, в том числе копии протоколов, будет храниться с использованием технологии блокчейн, что гарантирует ее абсолютную достоверность", - сказала Бабченкова.

"Эксперты НОМ будут проверять сообщения о нарушениях, в том числе и с помощью трансляций с веб-камер, установленных на избирательных участках по всей стране. Мы также будем сверять данные о явке, получаемые нашими наблюдателями, с данными ЦИК, делать прямые включения из регионов и с избирательных участков", - добавила она.

О наблюдателях и выборах

В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.