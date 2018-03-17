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ОП РФ направила более 146 тыс. наблюдателей на выборы президента

Политика
17 марта, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Отмечается, что принять участие в наблюдении получила возможность "любая общественная организация и любой гражданин России"

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ направила на выборы главы государства более 146 тысяч наблюдателей. Об этом сообщил на брифинге секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"По призыву ОП РФ в наблюдении за выборами примут участие 1866 федеральных, региональных и муниципальных общественных организаций из всех регионов России и более 146 тыс. наблюдателей", - сказал Фадеев. По его словам, принять участие в наблюдении получила возможность "любая общественная организация и любой гражданин России".

"Общественные организации, подписавшие с системой общественных палат соглашение об участии в наблюдении, приняли на себя обязательство соблюдать предложенный ОП РФ этический кодекс общественного наблюдателя и "Золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах", - добавил он.

В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.

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