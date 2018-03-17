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Москалькова назвала недопуск россиян к голосованию на Украине "вызовом всему миру"

Политика
17 марта, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Омбудсмен призвала сделать все, чтобы не допустить "таких вопиющих случаев нарушения прав человека"

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова назвала вызовом всему миру и правам человека заявление МВД Украины, что россиян не пустят на избирательные участки в посольстве и консульствах в день выборов президента России 18 марта.

"Это - вызов всему мировому сообществу, это вызов правам человека. И хотелось бы призвать всех, в ком живет уважение к правам и свободам человека и гражданина, сделать все, чтобы не допустить таких вопиющих случаев нарушения прав человека", - сказала она торжественном заседании ЦИК, посвященном началу голосования.

Выборы президента начались в России в 23:00 мск, когда в самых восточных регионах - Камчатском крае и Чукотском автономном округе - в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

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