ЦИК: члены УИК с правом совещательного голоса могут вести фото- и видеосъемку

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Членам участковых избирательных комиссий (УИК) с правом совещательного голоса разрешено вести в помещениях для голосования фото- и видеосъемку, запрет на это устранен. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

Во время торжественного заседания ЦИК, посвященного началу голосования на выборах президента, член Центризбиркома с правом совещательного голоса от кандидата Ксении Собчак Тимур Валеев сообщил, что на ряде участков членам комиссий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, запретили снимать на основании инструкций в рабочем блокноте члена УИК. Он поинтересовался, могут ли члены УИК с правом совещательного голоса вести съемку.

"Да, конечно, разъяснениями ЦИК это неоднократно подтверждалось", - сказала Гришина.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в рабочем блокноте была напечатана ошибочная информация. "Вы говорите о вчерашнем дне. Это была ошибка и она давно исправлена", - сказала она.

Валеев возразил, что видел такой рабочий блокнот 17 марта на одном из участков в Москве.

Глава правового управления ЦИК Сергей Алешкин в свою очередь уточнил, что "эта ситуация имела место быть месяц назад". "Она исправлена, до всех избирательных комиссий позиция доведена <...> Проблем не должно быть", - резюмировал он.