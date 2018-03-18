ЦИК: в России 10 млн человек испытывают трудности при доступе на избирательные участки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 10 млн россиян имеют те или иные ограничения, которые осложняют их выход из дома и голосование на избирательном участке. Об этом сообщила в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

На торжественном заседании ЦИК, посвященном началу голосования на выборах президента, Памфилова отметила, что Центризбирком уделяет особое внимание людям, у которых "по тем или иным причинам есть ограничения".

"Я хочу поблагодарить волонтеров, добровольцев, которые согласились, пришли к нам и высказали пожелание оказывать необходимую помощь, которая потребуется, чтобы эти люди, - а этих более 10 млн, - чтобы они могли не только дома проголосовать, а выбраться из четырех стен и проголосовать на избирательном участке", - сказала она.