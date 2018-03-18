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ЦИК: в России 10 млн человек испытывают трудности при доступе на избирательные участки

Политика
18 марта, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что Центризбирком уделяет особое внимание таким избирателям

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 10 млн россиян имеют те или иные ограничения, которые осложняют их выход из дома и голосование на избирательном участке. Об этом сообщила в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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На торжественном заседании ЦИК, посвященном началу голосования на выборах президента, Памфилова отметила, что Центризбирком уделяет особое внимание людям, у которых "по тем или иным причинам есть ограничения".

"Я хочу поблагодарить волонтеров, добровольцев, которые согласились, пришли к нам и высказали пожелание оказывать необходимую помощь, которая потребуется, чтобы эти люди, - а этих более 10 млн, - чтобы они могли не только дома проголосовать, а выбраться из четырех стен и проголосовать на избирательном участке", - сказала она.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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