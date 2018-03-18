В Омской области начались выборы президента РФ

МОСКВА, 18 марта. Избирательные участки открылись в Омской области - единственном регионе страны, где часовая разница с Москвой составляет три часа, сообщили в воскресенье ТАСС в областной избирательной комиссии.

"В 8:00 (5:00 мск) все 1757 участков открылись. На них работают около 1800 наблюдателей от различных общественных объединений. На всех участках в Омске, кроме больничных, и на основных участках в районах установлено видеонаблюдение, каждый через сайт может следить за ходом выборов", - рассказали в омском облизбиркоме.

Началось голосование и в отдаленной деревне Бобровка в 350 км от Омска, которая была основана посреди таежного леса более 110 лет назад переселенцами из Латвии.

"Мы по национальности латыши, но мы - граждане России. Мы всегда активно голосуем, всегда у нас большой процент явки", - заявил ТАСС председатель Бобровской участковой избирательной комиссии Наталья Нездулькина. Она рассказала, что в день выборов, чтобы сделать его особым для жителей населенного пункта, в деревенском клубе подготовлена семейная программа "Мы вместе".

Появление латышей в Сибири напрямую связано с реформами Столыпина. Переселенцы получали бесплатную землю, подъемные и помощь при переезде, а освоившись - забирали к себе родственников и друзей из Латвии. Сейчас в поселении проживают около 150 человек, из которых только половина латыши. Однако Бобровка поддерживает крепкие связи с исторической родиной и считается одним из основных хранителей латышских традиций в России.

В сибирском регионе в воскресенье проходят также референдумы по выбору общественных территорий для благоустройства в городах с численностью населения более 20 тыс. человек - это сам Омск, Исилькуль, Калачинск и Тара, сообщили ТАСС в правительстве региона. Омичам предстоит выбрать шесть из предложенных 15 проектов, а жителям малых городов будет представлено от 4 до 7 общественных пространств, из которых надо будет выбрать по одному.

Итоги голосования станут известны в течение трех дней после его проведения.

Другие регионы Сибири

Другие сибирские регионы, между тем, уже начали голосование. В Иркутской области активно голосуют жители малых городов и отдаленных районов. В популярном у туристов поселке Листвянка, что на берегу озера Байкал, люди пришли к избирательным участкам еще до открытия и в первые полчаса работы проголосовали 50 из 800 избирателей, сообщили ТАСС в местном избиркоме.

В Бурятии первые избиратели также отдали свои голоса, в столице республики - городе Улан-Удэ - по-весеннему солнечно, и люди, особенно старшего поколения, активно идут на участки.

Принял участие в выборах и глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Принять участие в выборах очень важно, потому что сейчас решается судьба всей страны <…> Уверен, явка у нас в Бурятии будет хорошая", - заявил он.

"Выборы начались. Празднично, с хорошим настроением. Я сейчас на 837-м участке нахожусь, это в Бурятском государственном университете, достаточно все идет по закону, в норме. Студенты пока не очень активно идут, видимо, не проснулись еще, сейчас больше подходят люди среднего возраста и старшие", - рассказал ТАСС Александр Гребенщиков, руководитель рабочей группы общественного контроля "За честные и справедливые выборы".

Час назад открылись участки в восьми регионах Центральной и Западной Сибири.

В городе Рубцовск Алтайского края перед открытием участков случился казус - КОИБы отказались читать бюллетени. Как сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии Рубцовска, проблему удалось решить - новые бюллетени подвезли вместо нечитаемых, участки открылись в срок.