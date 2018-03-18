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Аксенов ожидает высокую явку в Крыму на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 9:01 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, марта. /ТАСС

В республике открылись более 1,2 тыс. избирательных участков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает высокую явку на полуострове на выборах президента России.

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"Прогнозы - дело неблагодарное, крымчане - люди ответственные. К вечеру будем понимать. Не хочу никаких прогнозов делать, но явка будет высокая", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Глава республики призвал всех крымчан прийти на выборы. "Сегодня важен каждый голос. Это ответственность, гражданский долг каждого человека. Это благодарность нашей стране - России - за мирное небо над головой. Поэтому ждем сегодня всех на избирательных участках", - добавил он.

По словам Аксенова, безопасность в ходе выборов в Крыму "обеспечена в полном объеме". "Все избирательные участки охраняются, все в порядке, проблем нет", - отметил глава республики.

В Крыму с 08:00 мск открыты свыше 1,2 тыс. избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей. Аксенов проголосовал в числе первых.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. Договор о принятии новых субъектов в состав РФ подписали 18 марта.

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