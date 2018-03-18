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Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России

Политика
18 марта, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Глава ЦИК отметила, что система "мобильный избиратель" влияет на повышение явки

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова (справа)

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова, отстояв около 30 минут в очереди из желающих проголосовать на выборах президента России, отдала свой голос на участке №145 в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно", - сказала Памфилова.

"Вы понимаете, почему очередь на этом участке? Избиратели, которые сегодня выступают из Смоленской области, из Бурятии, может быть, если бы не было нового механизма "мобильный избиратель", они бы не голосовали", - добавила она.

В России 18 марта проходят выборы президента. 

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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