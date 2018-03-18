В Крым на выборы президента РФ приехали наблюдатели из 20 стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Сорок три международных наблюдателя из 20 стран, включая Великобританию, США и Украину, прибыли в Крым на выборы президента России, которые впервые проходят на полуострове. Об этом в воскресенье журналистам председатель избиркома региона Михаил Малышев.

"Наблюдать за выборами в Крыму будут 43 международных наблюдателя из 20 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Афганистан, Венесуэла, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Ливан, Пакистан, Малайзия, Сербия, США, Украина, Франция, Финляндия, Швеция", - сказал он.

Кроме того, сообщил глава избиркома, за выборами в республике будут наблюдать около 3,6 тыс. общественных наблюдателей. Кроме российской прессы освещать выборы в регионе будут западные СМИ. В частности, по словам Малышева, в регион прибыли журналисты французских и шведских изданий.

В республике с 08:00 мск открыты свыше 1,2 тыс. избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей. Малышев добавил, что на некоторых участках с утра отмечены очереди.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.