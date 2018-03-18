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Путин проголосовал на выборах президента России

Политика
18 марта, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В связи с прибытием главы государства доступ на участок №2151 не ограничивался

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина.

На этом участке Путин голосовал уже неоднократно. Именно здесь он сделал свой выбор во время прошлых президентских выборов 4 марта 2012 года.

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Атмосфера на участке традиционно довольно оживленная. В холле Академии наук собралось несколько десятков представителей российской и иностранной прессы. Присутствовали в зале и наблюдатели от партий и кандидатов.

Тем не менее никаких неудобств для избирателей нет. В связи с приездом Путина меры безопасности не усиливались и доступ на участок для желающих проголосовать не ограничивался. Однако жителям Гагаринского района пришлось предъявлять паспорта не только членам избирательной комиссии, но и охране на КПП РАН. 

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