Все избирательные участки в Москве открылись в штатном режиме

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Все 3,6 тыс. столичных избирательных участков в воскресенье открылись в штатном режиме и на 100% готовы. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Я думаю, что в отличие от сентябрьских выборов марафон у нас быстрее закончится. Половина [участков] в Москве закрыто КОИБами, подсчет голосов закончится быстрее, хотя считать придется долго, а те, кто съездил [проголосовать] - говорят об очередях. В Москве 3,6 тыс. участков открылись в штатном режиме и все они 100% готовы", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что до начала голосования в воскресенье в 7 утра провели тестирование КОИБов, это можно было увидеть по открытым видеотрансляциям.

Как отмечал ранее в интервью ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, на предстоящих выборах президента РФ будет использовано порядка 13 тыс. КОИБов и 1 тыс. комплексов электронного голосования - КЭГов.

У ЦИК было в распоряжении около 5,8 тыс. КОИБов образца 2010 года, в 2017 году ведомство закупило в МГТУ им. Баумана 4,75 тыс. новых комплексов за 920,6 млн рублей (КОИБ-2017). Кроме того, несколько тысяч КОИБов закупили за средства региональных бюджетов Москвы и Подмосковья.

По его словам, КОИБ-2017 сканирует бюллетень и сам ведет учет голосов. Машину невозможно взломать в результате хакерского вмешательства и изменить результаты голосования. При тестировании новых комплексов попытки каким-то образом перепрограммировать устройство не увенчались успехом. КОИБ не связан ни с одной информационной системой, он не имеет доступа к Wi-Fi и разбить его можно "только топором".