Военные в Екатеринбурге организованно голосуют на выборах президента РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Военнослужащие и жители 32-го военного городка в Екатеринбурге массово приходят на избирательный участок №1782, который раполагается в местном клубе. Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС член комиссии (УИК) с правом совещательного голоса Наталья Коновалова, участок можно назвать образцово-показательным.

"Я впервые работаю на избирательном участке в военном городке, раньше работала на обычных. Могу отметить, что мне нравится дисциплина, порядок, все очень культурно и солидно. Обычно все гораздо хаотичнее, да и помещение организовано не всегда удобно. Здесь на "военном" участке люди заходят, отмечаются, рядом кабинки для голосования, отдельно сидит председатель, есть место для работы СМИ", - сказала Коновалова.

Как передает корреспондент ТАСС с избирательного участка, еще перед открытием к дверям клуба начали подходить офицеры и солдаты, несмотря на начавшийся снег и холодную погоду, столбики термометров в регионе опустились до минус 12 градусов. На самом участке председатель избирательной комиссии Ольга Прохорова за несколько минут до открытия проконтролировала, как запечатывают переносные урны и стационарные ящики. Председатель УИК строго передерживается регламента, поэтому ровно в 08:00 по уральскому времени звучит гимн России, и по его завершению избирателям разрешают войти в зал. Через минуту помещение заполняют несколько десятков мужчин в военной форме.

"Я пришел на избирательный участок, потому что у меня впереди еще работа. Я являюсь наблюдателем на одном из других избирательных участков. <…> Мы очень долго переживали, долго готовились к этим выборам: подавали списки и по правилам обустраивали сам клуб готовили и другие помещения ", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель командира роты по работе с личным составом Сергей Пронин.

По словам Ольги Прохоровой, за непродолжительное время работы на участок зашли более 250 человек, и среди них были не только военнослужащие.

"Я каждый раз приезжаю сюда голосовать, каждый год, когда есть выборы разного уровня: хоть депутатов в городскую думу выбираем, хоть президента. Я так рано пришла, потому что у меня уезжает муж в командировку сегодня, у него самолет, и мне нужно его проводить. <…> Я всегда хожу на выборы, потому что понимаю, что каждый голос влияет на судьбу России", - сказала корреспонденту ТАСС избирательница Олеся.

Ветеранский взгляд

На данном участке есть и "ветераны" выборов. Заместитель председателя УИК Татьяна Копылова с 1993 года принимает участие в разных выборах как член комиссии. "Я раньше работала в воинской части инструктором по работе с семьями. На этом участке я уже работаю около восьми лет, у нас нет камер, нет КОИБов, потому что охраняются персональные данные. Это дает дополнительную работу, хотелось бы приобщиться к остальным в техническом плане, потому что за нами закреплено много избирателей", - отметила она.

Татьяна Копылова добавила, что уже думает о следующих выборах осенью 2018 года, когда в Екатеринбурге будут выбирать депутатов городской думы. "Уже готовлюсь к ним, но тогда будет несколько легче", - сказала она.