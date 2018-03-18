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На горячую линию ОП РФ поступило более тысячи звонков о возможных нарушениях на выборах

Политика
18 марта, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По всем сообщениям проводится проверка, сказал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более тысячи сообщений о возможных нарушениях поступило на горячую линию ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами президента. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

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"Всего в ситуационный центр ОП поступило на 10:30 утра 1 061 сообщение о возможных нарушениях", - сказал Фадеев.

По его словам, по всем сообщениям, поступившим в ситуационный центр, проводится проверка. "Сообщают, в частности, о неправильном размещении агитационных материалов, которые находятся слишком близко к избирательным участкам, все сообщения проверяются", - отметил Фадеев.

В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.

В России 18 марта проходят выборы президента.

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