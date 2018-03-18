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В Севастополе назвали бесполезным возбуждение Украиной дела из-за выборов в Крыму

Политика
18 марта, 10:49 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, марта. /ТАСС

В этом году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией принимают участие в выборах президента РФ

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назвал бесполезным делом решение властей Украины о возбуждении уголовного дела за организацию выборов президента России в Крыму и Севастополе.

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Ранее сообщалось, что власти Украины возбудили уголовное дело о госизмене, посягательствах на территориальную целостность Украины и фальсификации избирательных документов в отношении организаторов выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

"Я желаю всем успеха, кто занимается таким бесполезным делом", - сказал Овсянников в воскресенье корреспонденту ТАСС, комментируя реакцию Украины на первые выборы президента РФ в Крыму и Севастополе.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказывается признавать Крымский полуостров частью России.

В этом году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией принимают участие в выборах президента РФ.

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