Для голосования россиян избирательные участки созданы в 144 странах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования находящихся за рубежом граждан РФ созданы в 144 странах. Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

"Создано 394 избирательных участка в 144 странах (на предыдущих президентских выборах - 378, думских - 365)", - информировали в дипведомстве. В МИД отметили, что расширена география досрочных выездных голосований. "Их число возросло с 270 (на думских выборах) до 356 в 90 странах мира. В таких масштабах эта форма работы еще никогда не использовалась", - подчеркнули на Смоленской площади.

Участковые избирательные комиссии возглавили 44 посла и 62 генконсула, сообщили в МИД.

В дипведомстве обратили внимание, что "впервые в истории организации выборов за рубежом созданы избирательные участки в местах, пользующихся большой популярностью у россиян в качестве туристических направлений". "Это Гоа (Индия), Пхукет и Паттайя (Таиланд), Сус (Тунис), Хургада (Египет)", - отметили в министерстве.

В России 18 марта проходят выборы президента.