Яровая: недопуск россиян к участкам для голосования на Украине нуждается в реакции ЕС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Недопуск россиян к участкам на Украине для голосования на выборах президента РФ является международным преступлением и нуждается в реакции Евросоюза. Такое мнение высказала в воскресенье журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Насильственное удержание граждан России с целью воспрепятствовать свободному волеизъявлению на выборах президента, которое творит власть Украины, - это международное преступление и прецедент, прямое вмешательство в выборы", - сказала парламентарий.

"Вот где нужно быть международным наблюдателям и где у Европы есть возможность в очередной раз убедиться в бандитском стиле команды [президента Украины Петра] Порошенко", - считает Яровая. По ее мнению, "грубейшее попрание гражданских прав и свобод, откровенно циничное пренебрежение международным правом - это разоблачение всех покровителей и поводырей нацистской политики Порошенко". "Неужели Евросоюз и теперь промолчит?" - задалась она вопросом.

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на украинской территории "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов. Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

В воскресенье, 18 марта, проходят выборы президента России.