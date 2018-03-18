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Яровая: недопуск россиян к участкам для голосования на Украине нуждается в реакции ЕС

Политика
18 марта, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы назвала происходящее на Украине во время выборов президента РФ "грубейшим попранием гражданских прав и свобод"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Недопуск россиян к участкам на Украине для голосования на выборах президента РФ является международным преступлением и нуждается в реакции Евросоюза. Такое мнение высказала в воскресенье журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Насильственное удержание граждан России с целью воспрепятствовать свободному волеизъявлению на выборах президента, которое творит власть Украины, - это международное преступление и прецедент, прямое вмешательство в выборы", - сказала парламентарий.

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"Вот где нужно быть международным наблюдателям и где у Европы есть возможность в очередной раз убедиться в бандитском стиле команды [президента Украины Петра] Порошенко", - считает Яровая. По ее мнению, "грубейшее попрание гражданских прав и свобод, откровенно циничное пренебрежение международным правом - это разоблачение всех покровителей и поводырей нацистской политики Порошенко". "Неужели Евросоюз и теперь промолчит?" - задалась она вопросом.

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на украинской территории "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов. Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

В воскресенье, 18 марта, проходят выборы президента России.

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