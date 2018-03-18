НОМ оценивает уровень явки на выборы президента на данный момент в 14,32%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), основываясь на данных своих наблюдателей, оценивает уровень явки на президентских выборах на данный момент в 14,32%. Об этом заявил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

"По нашим данным, на данную минуту явка по стране составляет 14,32%. Это [информация о явке], которая поступает от наших наблюдателей", - сказал Коломойцев, отметив, что наблюдатели НОМ работают практически на всех участках страны, кроме отдаленных, где прошло досрочное голосование.

"Уже сейчас мы можем сказать, что в количественном выражении явка будет больше, потому что люди активно идут и голосуют", - добавила, в свою очередь, федеральный координатор движения "Россия выбирает" Елена Бабченко.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на 10:00 мск явка на выборах президента РФ составила 16,55%.