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За выборами президента РФ наблюдают 1513 международных наблюдателей

Политика
18 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Больше всего среди иностранных наблюдателей представителей Германии - 75 человек

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член ЦИК Николай Левичев заявил, что за выборами президента РФ по всей стране следят 1513 международных наблюдателей, что на 16 человек меньше, чем было аккредитовано.

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"Сегодня на избирательных участках почти во всех субъектах РФ вместе с наблюдателями от кандидатов в президенты и общественных палат появились и будут продолжать появляться международные наблюдатели. В течение последних трех недель международный интерес возрастал: 1529 аккредитационных удостоверений. Несколько краткосрочных наблюдателей уже отозваны ОБСЕ, на данный момент на территории РФ находятся 1513 наблюдателей из 115 стран", - сказал Левичев в воскресенье на заседании ЦИК.

"По представительству различных стран в составе международных миссий, если мы возьмем миссию БДИПЧ ОБСЕ, наиболее представительна часть наблюдателей из Германии - 75, на втором месте из США - 51 человек", - добавил Левичев.

"Дальше призовое место делят Казахстан и Польша. Киргизия направила 31 представителя в состав миссий БДИПЧ ОБСЕ. По общей численности состав оказался даже менее представительным, чем это было в 2016 году на выборах в Госдуму", - заключил он.

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