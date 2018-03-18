За выборами президента РФ наблюдают 1513 международных наблюдателей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член ЦИК Николай Левичев заявил, что за выборами президента РФ по всей стране следят 1513 международных наблюдателей, что на 16 человек меньше, чем было аккредитовано.

"Сегодня на избирательных участках почти во всех субъектах РФ вместе с наблюдателями от кандидатов в президенты и общественных палат появились и будут продолжать появляться международные наблюдатели. В течение последних трех недель международный интерес возрастал: 1529 аккредитационных удостоверений. Несколько краткосрочных наблюдателей уже отозваны ОБСЕ, на данный момент на территории РФ находятся 1513 наблюдателей из 115 стран", - сказал Левичев в воскресенье на заседании ЦИК.

"По представительству различных стран в составе международных миссий, если мы возьмем миссию БДИПЧ ОБСЕ, наиболее представительна часть наблюдателей из Германии - 75, на втором месте из США - 51 человек", - добавил Левичев.

"Дальше призовое место делят Казахстан и Польша. Киргизия направила 31 представителя в состав миссий БДИПЧ ОБСЕ. По общей численности состав оказался даже менее представительным, чем это было в 2016 году на выборах в Госдуму", - заключил он.