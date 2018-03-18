Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова пообещала проверить информацию о вбросе на избирательном участке в Чечне

Политика
18 марта, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Председатель ЦИК отметила, что на участке есть видеокамеры и наблюдатели

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала проверить информацию о вбросе на одном из избирательных участков Чечни. Об этом она заявила в ходе встречи с главой Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексеем Венедиктовым, трансляция которой велась на онлайн марафоне "Ночь выборов - 2018".

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

В ходе встречи Венедиктов рассказал, что ранее представители блогера Алексея Навального опубликовали информацию о вбросе, якобы совершенном на 173-м избирательном участке в Москве. Однако, по словам Венедиктова, после проверки оказалось, что речь идет об участке в Чечне. "Мы начали проверять: [на фото] плитка, а у нас паркет, там урны, а у нас на 173-м [избирательном участке] - КОИБы", - рассказал он.

"Мы обратились в штаб Алексея Навального. Они поехали проверили, и признали, что это Чечня, а не Москва. Чечню я проверить не могу", - продолжил Венедиктов.

"Мы проверим. Там и видеокамеры стоят, и наблюдатели тоже есть, мы все это проверим", - заверила Памфилова.

"Тем не менее, поскольку задета Москва, Элла Александровна, мы просим 173-й участок в Чечне проверить", - повторил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Персоны
Памфилова, Элла Александровна Венедиктов, Алексей Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
La Repubblica напечатала официальную позицию России по делу Скрипаля
4
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
7
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте