Памфилова пообещала проверить информацию о вбросе на избирательном участке в Чечне

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала проверить информацию о вбросе на одном из избирательных участков Чечни. Об этом она заявила в ходе встречи с главой Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексеем Венедиктовым, трансляция которой велась на онлайн марафоне "Ночь выборов - 2018".

В ходе встречи Венедиктов рассказал, что ранее представители блогера Алексея Навального опубликовали информацию о вбросе, якобы совершенном на 173-м избирательном участке в Москве. Однако, по словам Венедиктова, после проверки оказалось, что речь идет об участке в Чечне. "Мы начали проверять: [на фото] плитка, а у нас паркет, там урны, а у нас на 173-м [избирательном участке] - КОИБы", - рассказал он.

"Мы обратились в штаб Алексея Навального. Они поехали проверили, и признали, что это Чечня, а не Москва. Чечню я проверить не могу", - продолжил Венедиктов.

"Мы проверим. Там и видеокамеры стоят, и наблюдатели тоже есть, мы все это проверим", - заверила Памфилова.

"Тем не менее, поскольку задета Москва, Элла Александровна, мы просим 173-й участок в Чечне проверить", - повторил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице.