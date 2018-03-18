Доля сбоев в системе учета избирателей составляет 0,01-0,03%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Доля сбоев в системе учета избирателей на выборах президента РФ на данный момент составила 0,01-0,03%, заявил в воскресенье зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Мы бы хотели дать комментарий ЦИК по ситуации, когда один человек заявляет, что смог проголосовать дважды. В целом система (учета избирателей - прим. ТАСС) сработала на высокую степень оценки. Сбой в системе происходил по разным регионам от 0,01% до 0,03%", - сказал Булаев.

"Это ничтожная величина", - добавил он.