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Доля сбоев в системе учета избирателей составляет 0,01-0,03%

Политика
18 марта, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Зампред ЦИК Николай Булаев назвал эту цифру "ничтожной величиной"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Доля сбоев в системе учета избирателей на выборах президента РФ на данный момент составила 0,01-0,03%, заявил в воскресенье зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

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"Мы бы хотели дать комментарий ЦИК по ситуации, когда один человек заявляет, что смог проголосовать дважды. В целом система (учета избирателей - прим. ТАСС) сработала на высокую степень оценки. Сбой в системе происходил по разным регионам от 0,01% до 0,03%", - сказал Булаев.

"Это ничтожная величина", - добавил он.

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