Сайт наблюдателей от ОП РФ подвергся хакерской атаке

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сайт Общественной палаты (ОП) РФ, посвященный наблюдению на выборах президента РФ, подвергся хакерской атаке в день голосования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ОП РФ в воскресенье.

"Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке", - говорится в сообщении.

Как поясняется в релизе, были недоступны прямые трансляции на сайте ОП РФ и социальных сетях. В настоящее время работу сайта удалось восстановить.

"Мы снова в строю! В 14:00 [секретарь ОП РФ] Валерий Фадеев, [замсекретаря ОП] Александр Точенов и [замглавы рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан] Максим Григорьев проведут брифинг по промежуточным итогам общественного наблюдения. Следите за прямой трансляцией в соцсетях", - говорится в заявлении.

В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.

В России 18 марта проходят выборы президента.