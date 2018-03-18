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Наблюдатели из СНГ не отмечают нарушений на выборах президента

Политика
18 марта, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Представитель наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ Леонид Цуприк отметил внимательную работу членов избирательных комиссий

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента России проходят без нарушений и в условиях хорошей организации наблюдательного процесса. Об этом сообщил ТАСС представитель наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Палаты представителей национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии Леонид Цуприк.

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"Организация, я считаю, хорошая, члены избирательных комиссий работают внимательно, четко, - сказал он. - Все проходит согласно действующему законодательству, мы нарушений никаких не обнаружили. Все службы, которые обеспечивают работу участков, работают нормально и обеспечивают спокойную работу комиссии и ход избирательного процесса".

Цуприк добавил, что работа по наблюдению за выборами идет планово и отметил большое количество избирателей на участках.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента.

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