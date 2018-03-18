Наблюдатели из СНГ не отмечают нарушений на выборах президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента России проходят без нарушений и в условиях хорошей организации наблюдательного процесса. Об этом сообщил ТАСС представитель наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Палаты представителей национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии Леонид Цуприк.

"Организация, я считаю, хорошая, члены избирательных комиссий работают внимательно, четко, - сказал он. - Все проходит согласно действующему законодательству, мы нарушений никаких не обнаружили. Все службы, которые обеспечивают работу участков, работают нормально и обеспечивают спокойную работу комиссии и ход избирательного процесса".

Цуприк добавил, что работа по наблюдению за выборами идет планово и отметил большое количество избирателей на участках.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента.