Памфилова: международные наблюдатели в Крыму были приглашены Госдумой и Совфедом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 40 международных наблюдателей на выборах президента РФ, находящиеся в Крыму, были приглашены Госдумой и Советом Федерации. Об этом сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

"Я специально попросила уточнить (информацию по наблюдателям в Крыму - прим. ТАСС). Со статусом международного наблюдателя: 43 из 20 стран. Они были приглашены Советом Федерации или Госдумой", - сказала Памфилова.

Ранее председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в ходе сеанса видеосвязи заявил, что в республике находятся представители 20 стран. В частности, по его словам, представлены Австрия, Великобритания, Венесуэла, Дания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Ливан, Пакистан, Малайзия, Сербия, Украина, Финляндия, Франция и Швеция.