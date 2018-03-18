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Памфилова: международные наблюдатели в Крыму были приглашены Госдумой и Совфедом

Политика
18 марта, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В республике находятся представители 20 стран

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 40 международных наблюдателей на выборах президента РФ, находящиеся в Крыму, были приглашены Госдумой и Советом Федерации. Об этом сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

"Я специально попросила уточнить (информацию по наблюдателям в Крыму - прим. ТАСС). Со статусом международного наблюдателя: 43 из 20 стран. Они были приглашены Советом Федерации или Госдумой", - сказала Памфилова.

Ранее председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев в ходе сеанса видеосвязи заявил, что в республике находятся представители 20 стран. В частности, по его словам, представлены Австрия, Великобритания, Венесуэла, Дания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Ливан, Пакистан, Малайзия, Сербия, Украина, Финляндия, Франция и Швеция.

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Крым Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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