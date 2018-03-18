Наблюдатели от МПА СНГ советуют детализировать в законодательстве РФ процедуру голосования

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Иностранные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ порекомендовали российским парламентариям более детально прописать в законодательстве РФ процедуру голосования на выборах.

"Я бы порекомендовала законодателям РФ более детализировано прописать процедуру голосования", - сказала заместитель председателя Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики Адель Кодуранова в воскресенье на пресс-конференции ТАСС, которая прошла на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

Она привела пример, что в законодательстве Киргизии прописано, где "должны сидеть наблюдатели, наблюдать, чтобы было видно членов участковой комиссии, как голосуют избиратели". По ее совам, в Киргизии как на выборах депутатов Жогорку Кенеша, так и на выборах президента республики голосование проходило по биометрическим данным. "У нас все компьютеризовано, нет такого столпотворения", - подчеркнула Кодуранова, добавив, что подобные технологические новшества помогают повысить доверие избирателей к выборам.

Со своей стороны заместитель председателя постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по вешнем связям Эрмине Нагдалян также высказала мнение, что законодательство Армении "более детализировано", что делает какие-то нарушения невозможными. "Все продумано: кто и где должен сидеть, на каком расстоянии от урны, на каком расстоянии от кабины, какая должна быть кабина [для голосования]", - сказала она.

Нагдалян также сообщила, что наблюдатели посетили несколько участков, на трех из которых видели три разных вида кабины для голосования. По ее словам, это по-разному влияет на соблюдение тайны голосования, "потому что есть возможность узнать или увидеть, как голосует избиратель". "Поэтому это тоже вопрос, который следует каким-то образом детализировать", - пояснила она.

Вместе с тем наблюдатели подчеркнули, что на данный момент не заметили существенных нарушений на избирательных участках.