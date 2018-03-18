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Карасин планирует посетить Молдавию на следующей неделе

Политика
18 марта, 15:45 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 18, марта. /ТАСС

Посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин сообщил, что стороны обсудят проблематику двусторонних отношений

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КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин планирует посетить 20 марта Молдавию, где обсудит с руководством республики проблематику двусторонних отношений. Об этом сообщил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин.

"Мы [МИДы двух стран] договорились, что 20 числа с двухдневным визитом может приехать статс-секретарь нашего министерства Григорий Карасин. Планируется обсудить отношения между нашими государствами. Дата есть, программа прорабатывается", - сказал дипломат.

В 2017 году правительство Молдавии предприняло череду антироссийских мер, в том числе объявление персоной нон-грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью. Помимо этого была выслана группа российских дипломатов и отказано во въезде в страну ряду российских артистов, общественных деятелей, журналистов.

Действия правительства Молдавии подверг резкой критике президент страны Игорь Додон, который находится в оппозиции правящей проевропейской коалиции. Он возложил ответственность за эти действия на правящую в республике Демократическую партию Молдовы и ее "западных кураторов", которые, по его словам, озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Кишиневом и Москвой.

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Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Карасин, Григорий Борисович
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