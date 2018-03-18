НОМ опроверг сообщения о вбросах на избирательных участках

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) проверил и опроверг ряд сообщений о якобы вбросах бюллетеней на избирательных участках на Чукотке, Сахалине, в Иркутской области, Удмуртии и в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018". По ее словам, ложность некоторых из этих сообщений признали также и наблюдатели ассоциации "Голос", которая распространяла о них информацию.

"Речь идет об очередных фейковых сообщениях о нарушениях", - сказала Бабченкова. Как пояснила представитель НОМ, в основном дело касается жалоб, что к моменту открытия участков в урнах для голосования якобы уже находилось определенное число бюллетеней.

Так, координатор НОМ привела в пример сообщение одного из сторонников блогера Алексея Навального о том, что пачки бюллетеней были обнаружены заранее в урнах на участке №3 в Чукотском автономном округе. "Мы связались с нашим наблюдателем, отсмотрели видеозаписи с веб-камер, установили, что на момент начала работы избирательной комиссии ящики для голосования были пустыми и опечатанными. В восемь часов люди начали приходить и голосовать", - сказала Бабченкова.

Аналогичная жалоба, по ее словам, поступила с Сахалина - о большем числе бюллетеней в урнах всего через девять минут после начала голосования. "Информация с камер также показали, что на момент открытия урны были пустыми и опечатанными", - заметила федеральный координатор НОМ. Бабченкова прокомментировала также жалобы на якобы вброс и подвоз избирателей в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что данные о вбросе не подтвердились, а в случае подвоза речь идет о передвижении маломобильных избирателей.

В Иркутской области, помимо информации ассоциации "Голос" о вбросе на участке №733, которая, как подчеркнула Бабченкова, была уже опровергнута наблюдателями как "Национального общественного мониторинга", так и самого "Голоса", поступила также жалоба на наличие уже в восемь утра бюллетеней в урнах на участке №1828. Однако, как отметила Бабченкова, по этому УИКу еще 6 марта было решение облизбиркома о том, что голосование там начнется в 6:00 по местному времени, чтобы на нем могли проголосовать работники производства с непрерывным циклом.

Из Ижевска же с участка №321 поступила жалоба на разночтения в данных по явке, однако, как отметила Бабченкова, на этом УИКе подсчет голосовавших ведется с помощью КОИБа и не может быть фальсифицирован. "Из других регионах тоже поступают фейковые сообщения [о нарушениях], но они менее серьезные", - заметила федеральный координатор НОМ.