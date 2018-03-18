ЦИК: данные о явке в режиме онлайн будут изменяться до 18:00 мск

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Данные о явке в режиме онлайн будут изменяться до 18:00 мск, итоговые данные по явке будут представлены вместе с результатами голосования. Об этом рассказал в воскресенье журналистам зампред ЦИК Николай Булаев.

Ранее ЦИК запустил онлайн-табло с указанием явки избирателей, которое обновляется каждые три минуты.

"Участковые избирательные комиссии вводят данные по явке до шести часов вечера, а остальные (данные по явке - прим. ТАСС) уже учитываются в итоговом протоколе голосования. Вы это должны иметь в виду, что явка (выведение данных на табло - прим ТАСС) остановится с 18:00 до 20:00, и эти избиратели будут учитываться в протоколе [голосования]", - сказал Булаев.

Он также уточнил, что данные по явке могут измениться после ввода данных о голосовании за рубежом.