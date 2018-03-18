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Памфилова: явка на выборы президента говорит о хорошей работе ЦИК по информированию

Политика
18 марта, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Явка на 18:44 мск составляет 58,88%

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка на проходящие в воскресенье выборы президента РФ говорит о хорошей работе Центризбиркома по информированию граждан. Такое мнение высказала журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

На экране в информцентре ЦИК сообщается, что явка на 18:44 мск составляет 58,88%.

"Ну, извините, а зря мы, что ли, работали?" - ответила Памфилова на вопрос о том, считает ли она этот показатель высоким.

"Мы такую беспрецедентную информационную кампанию проводили, надеюсь, что люди это услышали", - констатировала она. "Мы старались, работали на это законными методами", - подчеркнула глава ЦИК.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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