Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Крыму

ТАСС, 18 марта. Избиратели на выборах президента РФ в Крыму могут свободно отдать свой голос, права национальных меньшинств также обеспечиваются. Об этом сообщил ТАСС независимый наблюдатель из Италии Марко Марсили, осуществляющий мониторинг выборов в Крыму.

"Здесь мы смогли убедиться, как соблюдаются, обеспечиваются эти права и полностью выполняются. Все материалы представлены на трех языках - украинском, русском и крымско-татарском, чтобы гарантировать реализацию своих прав всеми избирателям. На данный момент нам не на что жаловаться", - сказал он.

Наблюдатель добавил, что обстановка на голосовании в Крыму спокойная, какого-либо принуждения или пропаганды голосовать за того или иного кандидата он не видел. "Мы не видели никаких солдат на улицах. Безопасность обеспечивается, но никто никого не заставляет голосовать, нет никакого принуждения, никаких угроз поддерживать того или иного кандидата. Все проходит справедливо, спокойно. Мы не наблюдали какой-либо пропаганды ни на избирательных участках, ни за их пределами, - сказал он.

Марсили отметил также больший интерес к выборам, который проявляют жители Крыма. "Мы наблюдали большую явку, так что интерес к выборам высок, а это всегда хорошо для демократии", - добавил он. По его словам, некоторые замечания касались чисто технических вопросов.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского переворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказывается признавать Крымский полуостров частью России.

В этом году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией принимают участие в выборах президента РФ.