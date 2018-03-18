Москалькова: нарушений, повлиявших на волеизъявление граждан на выборах, не было

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает выборы президента РФ состоявшимися, по ее мнению, серьезных нарушений, повлиявших на результат волеизъявления граждан, не было.

"Сегодня можно уже с уверенностью сказать: выборы состоялись и явка достаточно высокая. И масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве [выборов], нет", - сказала Москалькова в ходе совещания мониторинговой рабочей группы в аппарате омбудсмена.

Уполномоченный также отметила высокую явку на выборах. "Мы должны отметить, что лично видели [на выборах] высокую явку и заинтересованность, то есть высокую гражданскую позицию населения", - подчеркнула она.

Москалькова поручила сотрудникам аппарата подготовить справку о выявленных в ходе наблюдения на выборах недостатках, в частности по вопросу доступности избирательных участков для инвалидов и пожилых людей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ подвергла критике избирательные участки, где есть кабины для голосования без занавесок. По словам Москальковой, такие условия не обеспечивают конфиденциальность голосования.