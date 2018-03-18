Как проходит голосование на выборах президента РФ за рубежом

Порядка 2 тысяч человек приняли участие в гонке ГТО "Путь домой"

Порядка 2 тысяч человек приняли участие в гонке ГТО "Путь домой" 17 марта, 20:58

Парады в честь Дня святого Патрика прошли в 150 городах Ирландии

Парады в честь Дня святого Патрика прошли в 150 городах Ирландии 18 марта, 10:00

На выборах президента России открылись более 97 тыс. участков

На выборах президента России открылись более 97 тыс. участков 18 марта, 10:29

Политики голосуют на выборах президента России

Политики голосуют на выборах президента России 18 марта, 14:44

От Камчатки до Калининграда россияне выбирают президента

От Камчатки до Калининграда россияне выбирают президента 18 марта, 15:54

Церемония закрытия Паралимпиады прошла в Пхёнчхане под девизом "Мы движем миром"

Церемония закрытия Паралимпиады прошла в Пхёнчхане под девизом "Мы движем миром" 18 марта, 16:37

Во время голосования в Латвии © Диана Спиридовска/ТАСС

Во время голосования во Франции © Доминик Бутен/ТАСС

© Официальный твиттер посольства РФ в Республике Кипр

Во время голосования на Кипре © Официальный твиттер посольства РФ в Республике Кипр

Во время голосования в Германии © Вячеслав Филиппов/ТАСС

Во время голосования в Молдаве © Вадим Денисов/ТАСС

Во время голосования в Польше © Анджей Ковальски/ТАСС

© Официальный твиттер посольства РФ в Испании

Во время голосования в Испании © Официальный твиттер посольства РФ в Испании

Во время голосования в Киргизии © Роман Гайнанов/ТАСС

Во время голосования в Великобритании © Игорь Броварник/ТАСС

Во время голосования в Белоруссии © Виктор Драчев/ТАСС

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Во время голосования в Белоруссии

© Виктор Драчев/ТАСС

Во время голосования в Великобритании

© Игорь Броварник/ТАСС

Во время голосования в Киргизии

© Роман Гайнанов/ТАСС

Во время голосования в Испании

© Официальный твиттер посольства РФ в Испании

Во время голосования в Польше

© Анджей Ковальски/ТАСС

Во время голосования в Молдаве

© Вадим Денисов/ТАСС

Во время голосования в Германии

© Вячеслав Филиппов/ТАСС

Во время голосования на Кипре

© Официальный твиттер посольства РФ в Республике Кипр

Во время голосования во Франции

© Доминик Бутен/ТАСС