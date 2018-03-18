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Как проходит голосование на выборах президента РФ за рубежом

Политика
18 марта, 20:50 UTC+3

Избирательные участки для голосования создали в 144 странах

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Во время голосования в Белоруссии
Во время голосования в Белоруссии
Во время голосования в Белоруссии
© Виктор Драчев/ТАСС
Во время голосования в Великобритании
Во время голосования в Великобритании
Во время голосования в Великобритании
© Игорь Броварник/ТАСС
Во время голосования в Киргизии
Во время голосования в Киргизии
Во время голосования в Киргизии
© Роман Гайнанов/ТАСС
Во время голосования в Испании
Во время голосования в Испании
Во время голосования в Испании
© Официальный твиттер посольства РФ в Испании
Во время голосования в Польше
Во время голосования в Польше
Во время голосования в Польше
© Анджей Ковальски/ТАСС
Во время голосования в Молдаве
Во время голосования в Молдаве
Во время голосования в Молдаве
© Вадим Денисов/ТАСС
Во время голосования в Германии
Во время голосования в Германии
Во время голосования в Германии
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
Во время голосования на Кипре
Во время голосования на Кипре
Во время голосования на Кипре
© Официальный твиттер посольства РФ в Республике Кипр
Во время голосования во Франции
Во время голосования во Франции
Во время голосования во Франции
© Доминик Бутен/ТАСС
Во время голосования в Латвии
Во время голосования в Латвии
Во время голосования в Латвии
© Диана Спиридовска/ТАСС
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Во время голосования в Белоруссии
© Виктор Драчев/ТАСС
Во время голосования в Великобритании
© Игорь Броварник/ТАСС
Во время голосования в Киргизии
© Роман Гайнанов/ТАСС
Во время голосования в Испании
© Официальный твиттер посольства РФ в Испании
Во время голосования в Польше
© Анджей Ковальски/ТАСС
Во время голосования в Молдаве
© Вадим Денисов/ТАСС
Во время голосования в Германии
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
Во время голосования на Кипре
© Официальный твиттер посольства РФ в Республике Кипр
Во время голосования во Франции
© Доминик Бутен/ТАСС
Во время голосования в Латвии
© Диана Спиридовска/ТАСС

Избирательные участки для голосования находящихся за рубежом граждан РФ работали в 144 странах, в том числе в популярных туристических местах. 

Всего было создано 394 избирательных участка, избирательные комиссии возглавили 44 посла и 62 генконсула.  

На многих участках наблюдались длинные очереди. 

Как ранее отмечали в МИД РФ, участки в местах, пользующихся большой популярностью у россиян в качестве туристических направлений, в числе которых Гоа (Индия), Пхукет и Паттайя (Таиланд), Сус (Тунис), Хургада (Египет), были созданы впервые. 

 

 

 

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