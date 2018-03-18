Как проходит голосование на выборах президента РФ за рубежом

Избирательные участки для голосования находящихся за рубежом граждан РФ работали в 144 странах, в том числе в популярных туристических местах.
Всего было создано 394 избирательных участка, избирательные комиссии возглавили 44 посла и 62 генконсула.
На многих участках наблюдались длинные очереди.
Как ранее отмечали в МИД РФ, участки в местах, пользующихся большой популярностью у россиян в качестве туристических направлений, в числе которых Гоа (Индия), Пхукет и Паттайя (Таиланд), Сус (Тунис), Хургада (Египет), были созданы впервые.