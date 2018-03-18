Два ящика для голосования опечатаны в Дагестане из-за подозрения на вброс бюллетеней

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Ящики для голосования опечатаны из-за подозрения на вброс на двух избирательных участках в Дагестане, сообщил журналистам председатель избиркома республики Магомед Дибиров.

"В целом по Дагестану все идет нормально, но немножко выбивается Махачкала - здесь у нас конкуренция серьезная. Участок 1126 в Махачкале - произошла потасовка, в результате которой есть подозрения, что был произведен вброс бюллетеней. Мы дали поручение, и этот ящик для голосования опечатан, там другой ящик используется для голосования", - сказал Дибиров.

По его словам, такая же ситуация возникла на участке 380 в городе Дагестанские Огни. "Там также опечатали ящик стационарный. Идет голосование с использованием другого ящика. После окончания голосования мы эти вопросы рассмотрим и примем соответствующие решения", - добавил председатель избиркома региона.

Видеоролики с якобы потасовкой и вбросами на избирательных участках в Дагестане появились в интернете. Ранее сообщалось, что избирком Дагестана проверяет информацию о применении силы в отношении члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателя Малика Бутаева.

"Большинство сообщений [о нарушениях] через интернет мы получаем в городе Махачкале - 95%. Все они у нас на учете, все рассматриваем. Ни одно обращение у нас не будет оставлено без внимания, все мы рассмотрим. Проверки уже проводятся, где-то с привлечением правоохранительных органов, где-то своими силами", - отметил Дибиров.

Он добавил, что по состоянию на 18:00 мск явка в Дагестане составила 72,04% от общего числа голосующих - это 1 млн 178 тыс. 188 избирателей.