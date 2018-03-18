Косачев: явка на президентских выборах в РФ выше, чем была на выборах в США

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Высокая явка на президентских выборах в России и рекордное число международных наблюдателей опровергают утверждения о якобы предсказуемости результатов голосования. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

Он отметил, что уровень явки уже превысил 50%, и, основываясь на данных опросов общественного мнения, выразил уверенность, что этот показатель будет выше 60%. "И в этом смысле явка на президентских выборах в России уже по определению выше, чем, скажем, она была только что [на президентских выборах] в США, несмотря на то, что там интрига сохранялась до подсчета последнего или предпоследнего бюллетеня", - сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что "значение этих выборов, конечно же, выходит далеко за географические рамки России". "Все утверждения, что наши выборы предсказуемые, скучные, что в них нет интриги, - это не так; в них есть, безусловно, очень большая интрига, и она прежде всего для окружающего мира: насколько внутренняя и внешняя российская политика сохранит свою преемственность, сохранит свою последовательность, свою предсказуемость", - заметил Косачев.

В связи с этим он обратил внимание, что на нынешних выборах в России зарегистрировано "рекордное число международных наблюдателей - около 1,5 тыс.", притом что прежний рекорд составлял чуть более 1 тыс. человек. "А мы ведь за рекордом не гнались, это к нам обращались с просьбами аккредитовать [наблюдателей]", - продолжил парламентарий. Он отметил, в частности, что Парламентская ассамблея ОБСЕ аккредитовала на эти выборы 116 наблюдателей, тогда как в 2012 году направляла лишь девять человек.