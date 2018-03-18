В штаб Путина поступило более 300 сообщений о нарушениях на выборах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В предвыборный штаб кандидата на пост президента РФ Владимира Путина поступило более 300 сообщений о нарушениях на выборах, многие имели фейковый характер, серьезных нарушений единицы. Об этом сообщила ТАСС сопредседатель штаба, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Свыше 300 нарушений - это сообщения, по факту - значимо меньше, потому что многие из нарушений имели все-таки фейковый характер и в общем-то просто имели задачу накрутить этот счетчик", - заявила она.

По ее словам, реально серьезных нарушений выявлены "единицы", они связаны с плохим обзором камер видеонаблюдения и препятствованием в ведении видео-съемки на участках, а также с другими вопросами, "не влияющими, как нам кажется, на результат работы избирательного участка".

Также Шмелева сообщила, что Путин может позднее в этот день посетить свой избирательный штаб.

"Конечно, мы надеемся, что это все произойдет [визит Путина в штаб] и мы вместе разделим радость", - заявила она.

Такую возможность допустил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Этого нельзя исключать", - сказал он ТАСС.

"Ждем нашего кандидата", - сказал ТАСС пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

Штаб готов к встрече кандидата

В Гостином двое, где расположен штаб Путина, вечером воскресенья соберется порядка 2 тыс. человек. Кондрашов уточнил, что приедут несколько сотен доверенных лиц Путина, участники инициативной группы, которая выдвигала Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ (состоит из 638 человек), представители партий и движений, поддержавших Путина, среди которых представители ОНФ и волонтерского движения.

"Также придут люди, работавшие в общественной приемной кандидата и телефонном центре", - отметил пресс-секретарь, подчеркнув большую работу по приему обращений россиян. По его данным, на данный момент обработана 62 тыс. обращений.

"Все эти люди собираются вместе, чтобы дождаться в ночь после выборов первых итогов голосования, узнать первые результаты. Всем хочется вместе пережить момент, которого ждали всю кампанию", - пояснил Кондрашов.

Пресс-секретарь штаба также констатировал большое внимание, проявленное к штабу Путина со стороны журналистов. "Аккредитовано 538 представителей СМИ, из них 195 - иностранных. Самый большой интерес проявили немцы, французы, японцы, от СМИ США и Великобритании аккредитованы по 5 корреспондентов", - рассказал Конрашов.

В штабе Путина инициативная группа, выдвигавшая его в качестве кандидата на выборах президента РФ, организовала для гостей штаба фуршет.

Выборы президента РФ

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. В 21:00 мск избирательные участки по всей стране завершили свою работу. По данным результатов опросов граждан при выходе с избирательных участков (экзитполов), которые привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), действующий президент Владимир Путин побеждает в первом туре на выборах главы государства, набирая 73,9% голосов.

По информации ЦИК, после обработки 21,33% протоколов Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% голосов в его поддержку.