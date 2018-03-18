Бюллетени на участке в приморском Артеме признают недействительными

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Участковая избирательная комиссия в городе Артеме в Приморье приняла решение признать недействительными бюллетени из урны для голосования, в которую могли осуществить вброс, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

"Что касается тех нарушений, которые были заявлены в городе Артеме, по ним разбираются органы полиции. По участку, наиболее часто упоминаемому в обращениях, участок № 326, на данный момент продолжается установление итогов голосования, предварительно могу сказать, что участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени из того ящика, в который якобы осуществлялся вброс, и установить итоги голосования на основании тех бюллетеней избирателей, которые голосовали вне помещений, то есть переносные ящики для голосования, и в другой стационарный ящик, который тоже был на данном избирательном участке", - сообщила Гладких.

Ранее Гладких в ходе сеанса видеосвязи заявила, что полиция задержала человека, который мог вбросить бюллетени в урну для голосования в городе Артеме. Сразу после инцидента урну опечатали, и участковая избирательная комиссия продолжила голосование только во второй стационарный ящик.

Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края будут переданы полицией в Следственный комитет РФ.