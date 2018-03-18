Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростелеком": десятки кибератак на сайты видеотрансляций и ЦИК отражены в день выборов

Политика
18 марта, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Глава компании Михаил Осеевский отметил, что атаки были купированы силами центра кибербезопасности "Ростелекома"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Десятки кибератак на сайты видеотрансляций и ЦИК были зафиксированы в день выборов президента РФ 18 марта. Как сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, все они были успешно отражены.

Смотрите также

Как проходили выборы президента Российской Федерации

"Могу сказать, что мы готовились к тому, что будут атаки на портал видеотрансляции, на портал ЦИК. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, довольно серьезных", - сказал он в информационном центре ЦИК.

Осеевский не стал уточнять мощность атак и откуда они исходили. "Могу лишь сказать, что все они были купированы силами центра кибербезопасности "Ростелекома", - отметил он. "Работа продолжается, мне кажется, что мы сделали колоссальный шаг вперед по созданию новых цифровых технологий", - добавил он.

Глава госоператора, который отвечает за видеотрансляцию на выборах, отметил, что система видеонаблюдения "показала себя отлично". По его словам, за процедурами выборов в режиме онлайн наблюдало 1,4 млн человек. Все видео будет храниться для оценки результатов, добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 74,66% после обработки 45% протоколов
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
Зюганов назвал успешными для КПРФ выборы президента
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте