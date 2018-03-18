"Ростелеком": десятки кибератак на сайты видеотрансляций и ЦИК отражены в день выборов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Десятки кибератак на сайты видеотрансляций и ЦИК были зафиксированы в день выборов президента РФ 18 марта. Как сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, все они были успешно отражены.

"Могу сказать, что мы готовились к тому, что будут атаки на портал видеотрансляции, на портал ЦИК. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, довольно серьезных", - сказал он в информационном центре ЦИК.

Осеевский не стал уточнять мощность атак и откуда они исходили. "Могу лишь сказать, что все они были купированы силами центра кибербезопасности "Ростелекома", - отметил он. "Работа продолжается, мне кажется, что мы сделали колоссальный шаг вперед по созданию новых цифровых технологий", - добавил он.

Глава госоператора, который отвечает за видеотрансляцию на выборах, отметил, что система видеонаблюдения "показала себя отлично". По его словам, за процедурами выборов в режиме онлайн наблюдало 1,4 млн человек. Все видео будет храниться для оценки результатов, добавил он.