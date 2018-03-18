Собчак заявила о намерении подать жалобы о возможных вбросах на избирательных участках

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что ее штаб следил за особо грубыми фактами нарушений на выборах президента, когда осуществлялся вброс бюллетеней, и намерен подавать жалобы по ним.

"На сегодняшний момент мы следим за этими четырьмя-пятью самыми главными вбросами. По ним будем подавать жалобу и будем разбираться с этими фактами", - сказала Собчак.

Она отметила, что речь идет о УИК №617 в Якутии, УИК №380 в Дагестане, УИК №343 и №345 в поселке Артемовский, массовый вброс в Кемеровской области и случай вброса в подмосковных Люберцах.