Матвиенко уверена, что явка на выборы президента в этом году превысит показатель 2012 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка на выборы в 2018 году скорее всего превысит показатель 2012 года в 65%. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого канала в воскресенье, отметив что такой результат доказывает зрелость и ответственность россиян.

"Сейчас очевидно, что явка на выборах будет точно более 60% и скорее всего превзойдет показатели 2012 года, где была явка 65%. И это при том, что <...> оказывалось беспрецедентное давление извне, оппозиция требовала бойкота выборов <...> плохая не мартовская погода в целом ряде регионов <...> Наши граждане проявили зрелость, проявили гражданскую ответственность и активность. И вот сегодня хочется сказать всем нашим россиянам: спасибо огромное за то, что вы пришли на выборы", - поблагодарила российских избирателей Матвиенко.