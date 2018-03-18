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Матвиенко уверена, что явка на выборы президента в этом году превысит показатель 2012 года

Политика
18 марта, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Председатель Совета Федерации считает, что явка на выборах будет точно более 60%

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка на выборы в 2018 году скорее всего превысит показатель 2012 года в 65%. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого канала в воскресенье, отметив что такой результат доказывает зрелость и ответственность россиян.

"Сейчас очевидно, что явка на выборах будет точно более 60% и скорее всего превзойдет показатели 2012 года, где была явка 65%. И это при том, что <...> оказывалось беспрецедентное давление извне, оппозиция требовала бойкота выборов <...> плохая не мартовская погода в целом ряде регионов <...> Наши граждане проявили зрелость, проявили гражданскую ответственность и активность. И вот сегодня хочется сказать всем нашим россиянам: спасибо огромное за то, что вы пришли на выборы", - поблагодарила российских избирателей Матвиенко.

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