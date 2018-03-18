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Венедиктов: в Москве сгорели два КОИБа, бюллетени пересчитают вручную

Политика
18 марта, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Всего в городе установили 1 тыс. 663 комплекса

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Два КОИБа сгорели в Москве из 1 тыс. 663 комплексов, которые были использованы на выборах президента РФ, бюллетени на этих участках будут пересчитывать вручную. Об этом сообщил журналистам в воскресенье член Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"На двух участках КОИБы сгорели. Были вызваны технические группы, когда КОИБ сгорел, сразу ставилась обычная урна, и люди продолжали голосовать. Из 1 тыс. 663 комплексов сгорело два", - сказал он.

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