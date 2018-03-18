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Путин: изменения в кабмине будут осуществляться после инаугурации

Политика
18 марта, 23:37 дата обновления: 18 марта, 23:51 UTC+3

Инаугурация должна пройти 7 мая

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Владимир Путин заявил, что изменения в кабинете министров РФ произойдут после инаугурации президента РФ.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, "основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации". Она должна пройти 7 мая.

"Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю. Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации", - сказал Путин.

По результатам предварительных подсчетов 58% бюллетеней Путин лидирует с поддержкой 75,5% избирателей.

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