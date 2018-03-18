Матвиенко считает, что более 50 млн граждан проголосовали за Путина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 50 миллионов граждан проголосовали за президента РФ Владимира Путина на выборах 2018, это лучший результат за все его выборные кампании. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

"Феноменальный результат на выборах и по явке, и по количеству избирателей, поддержавших Владимира Владимировича Путина. За все годы его руководства и выборных кампаний это самый лучший результат. По оценкам, это будет более 50 млн граждан, которые поддержали президента на выборах", - заявила Матвиенко.