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Матвиенко считает, что более 50 млн граждан проголосовали за Путина

Политика
18 марта, 23:46 UTC+3

По мнению председателя Совета Федерации, это лучший результат для действующего президента за все его выборные кампании

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 50 миллионов граждан проголосовали за президента РФ Владимира Путина на выборах 2018, это лучший результат за все его выборные кампании. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

"Феноменальный результат на выборах и по явке, и по количеству избирателей, поддержавших Владимира Владимировича Путина. За все годы его руководства и выборных кампаний это самый лучший результат. По оценкам, это будет более 50 млн граждан, которые поддержали президента на выборах", - заявила Матвиенко.

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