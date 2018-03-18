Москалькова: возможность проголосовать для инвалидов была предоставлена не на всех УИК

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила сожаление, что не все избирательные участки были приспособлены для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли проголосовать на выборах президента России.

"К сожалению, не везде были возможности для лиц с ограниченными возможностями реализовать свое избирательное право", - сказала она на пресс-конференции ТАСС в рамках онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

Вместе с тем, по ее словам, "очень выручила программа "мобильный избиратель", когда можно было с помощью технологий" это право реализовать.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова приводила статистику, согласно которой число избирательных участков, которые оборудованы в том числе под нужды маломобильных граждан, в 2018 году составляет 54113, в то время как в 2012 году было 14447 таких участков. По ее словам, этот показатель далек от идеала, однако она обратила внимание на "прогресс в этом отношении".