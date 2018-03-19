Россия подводит итоги президентских выборов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия подводит итоги всенародных выборов президента РФ, прошедших 18 марта. Действующий президент страны Владимир Путин одержал на них убедительную победу, серьезно превзойдя свой результат на предыдущих выборах.

Общенациональная команда

По данным обработки половины протоколов участковых избирательных комиссий, Путин, принимавший участие в выборах в качестве самовыдвиженца, получает 75% голосов. Набирая более 50% голосов, он побеждает в первом туре выборов.

После оглашения результатов, свидетельствующих о безоговорочной победе Путина, он пришел на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым", который проходил на Манежной площади в Москве, и поблагодарил своих сторонников.

"Спасибо вам большое за поддержку! - сказал он. - Хочу обратиться и к тем, кто здесь собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат!". "Вы - наша команда, и я - член вашей команды. Все, кто голосовал, - эта наша большая общенациональная команда", - добавил Путин, отметив, что видит в этом "как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень сложных условиях".

На выборах 2000 года Путин получил 52,94%, в 2004 году 71,31%, а в 2012 - 63,60%.

По данным председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Путин получил поддержку более 50 млн человек, и это в абсолютном выражении самое большое количество избирателей, голосовавших за него на всех выборах.

Голоса других кандидатов

На втором месте оказывается кандидат от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин с 13,39%. По итогам предыдущих выборов лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 17,18%. Если количество голосов, отданных за Грудинина, принципиально не изменится, можно будет констатировать падение результатов кандидата компартии по сравнению с предыдущим электоральным циклом.

Впрочем, в КПРФ считают решение о выдвижении Грудинина правильным. "Нисколько не сожалею. Считаю, что решение было мудрым и правильным", - заявил Зюганов журналистам на брифинге в штабе КПРФ, подводя результаты выборов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, оказавшийся на третьем месте, набирает на данный момент 6,34%. Оценивая итоги выборов, он признался, что недоволен ими. Впрочем, шесть лет назад старожил российской политики, принимавший участие почти во всех президентских избирательных кампаниях, набрал 6,22%.

Далее в порядке убывания результатов следуют телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", с 1,42%, глава федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский (0,82%), лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, идущие вровень с 0,65%, председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,63%).

Активное голосование

По данным экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), явка на выборах составила 63,7%. Центризбирком фиксировал ее по состоянию на 18:00 мск в 60%, и, как пояснял ТАСС член комиссии Антон Лопатин, измениться в меньшую сторону этот показатель уже не может.

Об окончательной явке можно будет судить позже, после того, как будут введены в государственную автоматизированную системы "Выборы" все протоколы территориальных избиркомов. Однако, если судить по данным явки в регионах, где итоги выборов в основном подведены, можно предположить, что она превысит итоговый показатель 2012 года, составлявший 65,34%.

По мнению главы экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеба Кузнецова, представленная Центризбиркомом к этому моменту явка "выше, чем ожидалась, и выше, чем была на прошлых президентских выборах 2012 года". "Это хороший знак, потому что парламентские выборы в 2016 году показали драматическое падение по сравнению с парламентскими выборами 2011 года. И то, что в президентских выборах участие больше - это знак того, что политика людям по-прежнему интересна, и они готовы отдавать голоса за тех политиков, которых они поддерживают", - сказал он.

По мнению политолога, одним из существенных факторов, повлиявших на то, что большое число людей пришли на избирательные участки, было "разнообразное политическое предложение". "Много кандидатов, представляющих совершенно разные полюса, идеологии политического спектра", - пояснил Кузнецов.

При этом, отметил эксперт, при росте явки стоит обратить внимание и на рост голосов, отданных за действующего президента РФ Владимира Путина, который участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. По его словам, людей, поддерживающих Путина, стало больше, что отражает правильность его политики.

"Владимир Путин - безусловный лидер. [По предварительным данным] он набрал больше, чем в 2012 году, что означает, что так называемое "путинское большинство" не только не распалось на какие-то другие политические группы, но консолидировалось", - заключил Кузнецов.

ТАСС/Ruptly/Reuters