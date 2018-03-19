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Путин уверен, что РФ и Китай продолжат делать все для наращивания взаимодействия

Политика
19 марта, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Президент России отметил "беспрецедентно высокий" уровень отношений между странами

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат делать все, чтобы наращивать взаимодействие РФ и КНР.

"Китай - наш стратегический партнер, уровень отношений между нашими странами беспрецедентно высокий. Мы этим очень дорожим и выражаем уверенность, что Китай и Россия будут делать все, чтобы наращивать взаимодействие", - сказал он в своем предвыборном штабе в Гостином дворе, отвечая на вопрос китайского журналиста.

По словам Путина, "председатель Си Цзиньпин ставит перед собой, перед страной масштабные задачи - развитие Китая". Российский лидер пожелал ему в этой работе удачи.

"Есть вещи масштабного характера, например, идея "Шелкового пути" и ее экономическая составляющая. Не буду сейчас говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза, Евразийского партнерства в широком смысле этого слова. Наши интересы здесь совпадают, у нас очень много конкретной совместной работы, и мы будем это делать", - резюмировал он.

Накануне Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Он отметил, что это решение Всекитайского собрания народных представителей стало еще одним свидетельством высокого авторитета Си Цзиньпина, признания его заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны, в защите ее интересов на международной арене. Путин указал и на беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, во многом достигнутый благодаря усилиям председателя КНР.

Российский лидер передал Си Цзиньпину, что будет рад новым встречам, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя государствами.

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Евразийский экономический союз
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