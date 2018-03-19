Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК: почти 266 тыс. россиян прикрепились к другим участкам в последние 4 дня до выборов

Политика
19 марта, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

С 31 января избиратели могли написать заявление для голосования на удобном участке по месту пребывания в любом многофункциональном центре, территориальном избиркоме или на сайте госуслуг

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 266 тыс. избирателей воспользовались возможностью прикрепиться к удобным им избирательным участкам не по месту регистрации в последние четыре дня перед выборами президента. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома РФ.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации: особенности избирательной кампании в 2018 году

Согласно информации ЦИК, число избирателей, оформивших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования, составило 265 тыс. 960 человек.

С 31 января избиратели могли написать заявление для голосования на удобном участке по месту пребывания в любом многофункциональном центре, территориальном избиркоме или на сайте госуслуг. С 25 февраля это стало возможно сделать и в любом участковом избиркоме, вне зависимости от места прописки. Заявления принимались до 12 марта включительно. По данным ЦИК, было подано порядка 5,7 млн таких заявлений.

С 13 марта до 14:00 по местному времени 17 марта избиратели, которые в последний момент решили голосовать не по месту жительства, имели возможность оформить специальные заявления. Сделать это можно было исключительно в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Выборы президента прошли России 18 марта. После обработки данных 77,5% итоговых протоколов участковых комиссий Владимир Путин побеждает с 76,12% голосов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
Владимир Путин с рекордом побеждает в первом туре выборов президента России
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
ТИК пока не принял решение по аннулированию результатов голосования УИК в Люберцах
6
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте