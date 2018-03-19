ЦИК: почти 266 тыс. россиян прикрепились к другим участкам в последние 4 дня до выборов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 266 тыс. избирателей воспользовались возможностью прикрепиться к удобным им избирательным участкам не по месту регистрации в последние четыре дня перед выборами президента. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома РФ.

Согласно информации ЦИК, число избирателей, оформивших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования, составило 265 тыс. 960 человек.

С 31 января избиратели могли написать заявление для голосования на удобном участке по месту пребывания в любом многофункциональном центре, территориальном избиркоме или на сайте госуслуг. С 25 февраля это стало возможно сделать и в любом участковом избиркоме, вне зависимости от места прописки. Заявления принимались до 12 марта включительно. По данным ЦИК, было подано порядка 5,7 млн таких заявлений.

С 13 марта до 14:00 по местному времени 17 марта избиратели, которые в последний момент решили голосовать не по месту жительства, имели возможность оформить специальные заявления. Сделать это можно было исключительно в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Выборы президента прошли России 18 марта. После обработки данных 77,5% итоговых протоколов участковых комиссий Владимир Путин побеждает с 76,12% голосов.