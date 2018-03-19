Штаб Сурайкина не согласился с приводимыми ЦИК результатами кандидата

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Избирательный штаб лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, баллотировавшегося на пост президента РФ на выборах 18 марта, не согласен с данными Центризбиркома РФ по голосованию за кандидата и считает, что отданные за него голоса позволят ему подняться выше седьмого места.

Согласно данным ЦИК РФ, по результатам обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы государства действующий президент России Владимир Путин набирает 76,18%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,3% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98% голосов, на четвертом месте находится кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,53% голосов избирателей, за ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,92%, Борис Титов (Партия роста) с 0,70%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,67%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,64% голосов.

"Победа господина Путина не вызывает у нас сомнений, однако цифры поддержки, обнародованные ЦИК РФ относительно Явлинского, Собчак, Титова, нашими протоколами не подтверждаются", - говорится в заявлении штаба кандидата "Коммунистов России", поступившем в понедельник в ТАСС.

Ссылаясь на данные "альтернативного подсчета голосов", которые осуществлял штаб, "Коммунисты России" утверждают, что "товарищ Максим Сурайкин получает от 1,5% до 2,8% голосов и занимает четвертое-пятое место с большим отрывом от следующих за ним кандидатов в президенты". "Вместе с союзниками мы располагаем не менее чем 15 тыс. наблюдателей на участках, которые получают или уже получили копии протоколов", - указывают также представители штаба.