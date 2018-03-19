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Штаб Сурайкина не согласился с приводимыми ЦИК результатами кандидата

Политика
19 марта, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

"Коммунисты России" утверждают, что Максим Сурайкин "получает от 1,5% до 2,8% голосов и занимает четвертое-пятое место с большим отрывом от следующих за ним кандидатов в президенты"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Избирательный штаб лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, баллотировавшегося на пост президента РФ на выборах 18 марта, не согласен с данными Центризбиркома РФ по голосованию за кандидата и считает, что отданные за него голоса позволят ему подняться выше седьмого места.

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Согласно данным ЦИК РФ, по результатам обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы государства действующий президент России Владимир Путин набирает 76,18%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,3% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98% голосов, на четвертом месте находится кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,53% голосов избирателей, за ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,92%, Борис Титов (Партия роста) с 0,70%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,67%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,64% голосов.

"Победа господина Путина не вызывает у нас сомнений, однако цифры поддержки, обнародованные ЦИК РФ относительно Явлинского, Собчак, Титова, нашими протоколами не подтверждаются", - говорится в заявлении штаба кандидата "Коммунистов России", поступившем в понедельник в ТАСС.

Ссылаясь на данные "альтернативного подсчета голосов", которые осуществлял штаб, "Коммунисты России" утверждают, что "товарищ Максим Сурайкин получает от 1,5% до 2,8% голосов и занимает четвертое-пятое место с большим отрывом от следующих за ним кандидатов в президенты". "Вместе с союзниками мы располагаем не менее чем 15 тыс. наблюдателей на участках, которые получают или уже получили копии протоколов", - указывают также представители штаба.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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