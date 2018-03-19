Иностранные наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на прошедших в воскресенье выборах президента России. Об этом заявил в понедельник профессор, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давэй, входящий в миссию от международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.

Он отметил, что в составе миссии посетил, в частности, Смоленск. "Выборы проходили организованно, соответствовали законодательству и всем основным регламентам. Избирателям была предоставлена полная возможность выбирать главу государства", - подчеркнул Пан Давэй.

"Мы не заметили серьезных нарушений законодательства, - подчеркнул наблюдатель. - Все проходило открыто и в демократической обстановке".

Пан Давэй обратил внимание на высокую активность избирателей.

В свою очередь депутат Европарламента от Великобритании Дженис Аткинсон отметила "прекрасный уровень явки". "Несмотря на мороз и раннее утро, люди приходили, чтобы исполнить свой гражданский долг, - сказала она. - Также Владимир Путин имел прекрасные возможности в Крыму - явка избирателей была на высочайшем уровне".

Международная мониторинговая организация CIS-EMO была создана и зарегистрирована в России в сентябре 2003 года.

О выборах

Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,67% голосов. Согласно сведениям ЦИК на 06:52 мск, явка избирателей составила 67,4%.