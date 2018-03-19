Косачев заявил о провале попыток извне создать в РФ конфликт между властью и обществом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Предварительные итоги прошедших в России выборов, на которых действующий президент Владимир Путин одерживает убедительную победу, свидетельствуют о том, что попытки создать извне конфликт в стране между властью и обществом провалились. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник на встрече с депутатом Европейского парламента Стефано Мауллу (Италия).

"Линия, которую проводит действующий президент и во внутренней, и во внешней политике, пользуется очевидной поддержкой подавляющего большинства граждан РФ. Среди прочего, это очень мощный, внятный ответ недоброжелателям России за рубежом, которые пытались создать какой-то конфликт между властью и обществом. Эти попытки совершенно точно провалились", - сказал Косачев.

Он также напомнил, что за Путина отдали голоса рекордное количество избирателей. "Эти убедительные результаты выборов будут еще одним мощным инструментом защиты суверенитета РФ и предотвращения дальнейшего вмешательства в наши внутренние дела", - добавил сенатор.

Косачев рассказал, что международные наблюдатели в целом не высказывали замечаний и претензий по организации выборов президента России и поблагодарили за организацию голосования в соответствии с высокими международными стандартами.

"Мы имели возможность и накануне выборов, и непосредственно в день голосования разговаривать со многими международными наблюдателями. Те, с кем мы разговаривали, никаких претензий, никаких замечаний в адрес организации выборов не высказывали", - сказал Косачев.

"Наоборот, было очень много комплиментов в адрес России, сумевшей организовать эти выборы максимально демократично и в соответствии с высокими международными стандартами", - добавил сенатор.

Центризбирком России в понедельник продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. На 07:37 мск обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным результатам голосования побеждает действующий президент РФ Владимир Путин с 76,67%.