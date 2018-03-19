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Путин получил самый высокий результат в истории последних президентских кампаний в РФ

Политика
19 марта, 11:16 дата обновления: 19 марта, 11:30 UTC+3

За действующего главу государства проголосовало более 56 млн человек

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий глава государства Владимир Путин получил рекордный результат за все последние президентские выборы в России.

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Об этом сообщил журналистам в понедельник зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

В ходе подведения итогов голосования он отметил, что за Путина проголосовало более 56 млн человек, или 76,66%. "Это тоже абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента РФ", - сказал он.

Со своей стороны глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Путина на выборах беспрецедентной. "Это огромное событие для страны - избрание президента РФ. По предварительным результатам, у нас победитель Владимир Владимирович Путин, который набрал такое беспрецедентное количество голосов", - сказала она. В этот момент на информационный экран в ЦИКе были выведены символы президентской власти РФ.

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